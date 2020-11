Dzeko ancora “debolmente positivo”. Oggi nuovo tampone, può tornare per il Napoli

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko è “debolmente positivo” al Covid-19. E’ questo l’esito del tampone effettuato ieri dal bosniaco, riferisce l’edizione odierna di “Leggo” (F. Balzani). Ma la stessa versione viene presentata anche da quasi tutti gli altri quotidiani.

La bassa carica virale tuttavia lascia aperto uno spiraglio importante: oggi, infatti, l’attaccante giallorosso si sottoporrà a un nuovo test che dopo 13 giorni di positività potrebbe risultare negativo. Dzeko, asintomatico dal 6 novembre, difficilmente però sarà a disposizione di mister Fonseca per la gara di domenica contro il Parma.

Edin potrebbe sperare al massimo di andare in panchina, o di essere convocato per la gara di giovedì contro il Cluj in Europa League, ma il vero obiettivo è di rientrare per la delicata trasferta di Napoli del 29. Nuovi tamponi saranno effettuati pure a Kumbulla e Pellegrini.

Fonte: Leggo / Il Messaggero / Corriere della Sera