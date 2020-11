De Sanctis blinda i gioielli della Primavera

AS ROMA CALCIOMERCATO – Si parte dal basso. In tempi difficili come questi, la Roma pensa bene di costruire la squadra del futuro anche attingendo dalla sua Primavera. Blindando soprattutto i propri talenti che in questi mesi hanno dimostrato di meritarsi la fiducia del club.

E così Morgan De Sanctis, dirigente che è de facto il direttore sportivo del settore giovanile della Roma, si è occupato in prima persona di lavorare ai rinnovi di contratto dei giocatori più promettenti della Primavera che in campionato stava facendo faville prima dello stop imposto dalla Lega Calcio causa Covid.

Una pausa che ha permesso all’ex portiere della Roma di accelerare. Nel giro di pochi giorni sono stati blindati quasi tutti i calciatori più interessanti della cantera giallorossa: i rinnovi di Milanese e Bove, che verranno ufficializzati a breve, si aggiungono a quelli di Ndiaye, Zalewski e Ciervo.

Fonte: Il Tempo