AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 17 novembre 2020:

Ore 10:00 – Il gioiellino del Genoa, il centrocampista Nicolò Rovella, è finito nel mirino della Roma oltre che di Inter e Juventus. Il suo contratto è in scadenza e per questo il numero uno rossoblù pensa di cederlo già a gennaio per non perderlo a zero. Lo rivela la Gazzetta dello Sport.

Ore 9:40 – Questa mattina Dzeko, Pellegrini, Fazio, Santon, Kumbulla e Boer si sottoporranno al tampone di controllo. Al bosniaco basterebbe un solo tampone negativo per uscire dalla quarantena, in quanto non manifesta sintomi da diversi giorni e sono già trascorsi i dieci giorni di isolamento. Per tutti gli altri, invece, sarà necessaria una doppia negatività, prima della visita d’idoneità della Figc e il ritorno in gruppo.

Ore 9:20 – Per la gara di domenica contro il Parma ci sono diversi rebus da sciogliere. Tanti i giocatori in dubbio, a cominciare da Spinazzola: pronto Bruno Peres come terzino sinistro, mentre in coppa giocherà Calafiori. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Via ai rinnovi nella Roma: ieri hanno prolungato fino al 2024 i giovani talenti Ciervo e Zalewski, poi toccherà ad alcuni big della prima squadra tra cui Mirante, Dzeko, Pellegrini e Zaniolo.

Ore 8:30 – Gianluca Petrachi torna a parlare della Roma, di Pallotta (“Si è fidato delle persone sbagliate“), del mercato (“Quando presi Ibanez in società si incazzarono tutti“) e dei Friedkin: “Sarei felice di tornare, ma io non cambio“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…