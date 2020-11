In vista di Roma-Parma: si scaldano Pau Lopez e Peres, in attacco tocca a Mayoral

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Spinazzola e Antonio Mirante si sono allenati ancora a parte nella seduta odierna svolta a Trigoria. Con loro anche Carles Perez. Tutti e tre sono in dubbio per Roma-Parma di domenica prossima.

Il terzino, uscito dopo pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa-Roma, difficilmente verrà mandato in campo da Fonseca per la partita di domenica se non tornerà a disposizione nelle prossime sedute di allenamento: si prepara Bruno Peres, qualora Calafiori, da poco rientrato in gruppo, non fosse ancora al meglio.

Rischia di restare fuori anche Mirante, dato che Pau Lopez ha dato risposte positive anche a Marassi: lo spagnolo punta a restare titolare e a riconquistarsi la piena fiducia di mister Fonseca. In attesa di conoscere il responso del tampone di Dzeko, si prepara Mayoral: lo spagnolo, in caso di forfait del bosniaco, dovrebbe essere confermato in attacco.

A oggi la probabile formazione per Roma-Parma è questa: Pau Lopez tra i pali, difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Ibanez, Karsdorp e Peres sulle fasce, Veretout e Cristante in mezzo al campo, Pedro e Mkhitaryan dietro a Borja Mayoral.

Giallorossi.net – A. Fiorini