Petrachi: “Quando presi Ibanez Pallotta si infuriò. Tornare con Friedkin? Ne sarei felice, ma non lo farei a ogni condizione”

AS ROMA NEWS – Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, torna a parlare della sua esperienza in giallorosso conclusa in modo burrascoso parlando alle pagine del Corriere dello Sport (G. Dotto) di oggi. Per il ds salentino è stata l’occasione di svelare alcuni retroscena, partendo proprio dal licenziamento da parte dell’ex presidente: “Alla radice c’è una mancata comunicazione tra me e Pallotta. L’ho visto due volte in tutto. Al telefono non parlavamo mai, io non parlo inglese. Sono pigro”.

Petrachi poi svela i programmi che aveva in mente la Roma sul mercato: “Ringiovanire la squadra, abbassare i costi e creare premesse per le plusvalenze”. Il lavoro di Petrachi sul mercato è stato indubbiamente vincente specie per alcune scelte in difesa: Smalling, Ibanez e Mancini, il terzetto titolare della Roma di quest’anno, è tutta farina del suo sacco. Ma l’acquisto del brasiliano, arrivato a gennaio dall’Atalanta, non è stato accolto benissimo dentro il club: “Quando presi Ibanez a gennaio io fui massacrato in società. Tutti incazzati, a cominciare da Pallotta. Un’operazione a nove milioni più uno di bonus con pagherò a due anni”.

Chiusura su Antonio Conte, che due estati fa sembrava davvero a un passo dall’allenare la Roma prima dell’arrivo di Fonseca: “Ho letto tante chiacchiere sul tema. Alla Roma erano davvero convinti di chiudere con Conte, era voglioso di sfide nuove. Cos’è mancato per chiudere? Posso immaginare che Antonio non si sia sentito abbastanza rassicurato. Forse, se avesse parlato direttamente con Pallotta le cose sarebbero andate diversamente. Antonio è diverso da me, io sono un sentimentale, lui è più razionale. Non ha visto, credo, una forte società alle spalle“.

Un pensiero non troppo caloroso va a Paulo Fonseca: “Ci sono rimasto un po’ male è che non ha speso una parola per me dopo il mio allontanamento”. In tanti lo accusano di avere un modo di comunicare un po’ troppo rude: “Uno come me si odia o si ama. Avrei potuto essere più morbido nei modi, cercare di farmi conoscere meglio. La verità è che provai ad allontanare qualche gola profonda da Trigoria e fu subito la guerra. A cominciare da certi giornalisti”.

Su Pallotta e sul messaggio che ha scatenato la rottura: “Pallotta è un uomo intelligente. Un visionario. Ma il calcio è un mondo a sé. Si è fidato troppo di persone sbagliate. Pallotta oggi si è forse reso conto di quante menzogne gli hanno detto su Petrachi. Lui, in un’intervista, cita e ringrazia tutti tranne me. Una provocazione. Da lì, il mio messaggio: una protesta, ma anche un grido d’aiuto. Volevo un chiarimento da uomo a uomo“.

Sui Friedkin e la possibilità di tornare a lavorare alla Roma: “Li ho visti a dicembre, un pranzo di cortesia, niente più. Mi sembrarono entusiasti di comprarsi la Roma. Trovo molto positiva la loro presenza. Per un calciatore conta molto vedere il capo che ti ha scelto e ti paga. Se mi richiamassero? Spiegherei alla nuova proprietà le mie ragioni. Dovessi rientrare sarei felice ma, devo essere sincero, non lo farei a qualunque condizione. Io non cambio. Petrachi deve fare Petrachi“.

Fonte: Corriere dello Sport