“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Il Roma Department? Comunicazione migliorata del 300%”, CORSI: “Facessero come gli pare, l’importante sono i giocatori”, ZUCCHELLI: “Ora manca il ritorno di Totti”, PRUZZO: “Mayoral? A gennaio cercherei un altro attaccante”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ho rischiato di sottovalutare una persona come Guido Fienga. Anche quest’ultima cosa che accade ieri, la promozione del signor Pastorella, se leggete come viene raccontata questa nuova filosofia di avvicinamento verso la città… ma forse era un processo cominciato con Roma Cares… Però devo fare i miei complimenti, la Roma sotto l’aspetto della comunicazione è migliorata del 300%. Io a Baldissoni gli chiesi se forse non dovevano migliorare nella comunicazione. Complimenti a Fienga su come sta sistemando le cose…Io non credo che i Friedkin siano attenti a promozioni di secondo livello rispetto a quelle di un ds, non penso che siano stati loro a fare questo tipo di scelta. A me fa piacere che la Roma venga raccontata così, mi fa solo un po’ schifo un certo modo di fare, questo cambiamento, questa inversione di tendenza…Ma che è cambiato rispetto a prima, il Roma Departement?… La Roma con una verniciata di fuffarella fa delle cose, è diventata molto più scaltra…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Roma Department? Facessero come gli pare, la cosa importante sono i giocatori. Gole profonde dentro Trigoria? Lo dice Petrachi, ma lo disse anche Spalletti quando parlò dei topolini…ma lo sanno tutti chi è. Petarchi è una persona che sta bene in serie C on in B, dove il ds invita a mangiare i calciatori in pizzeria. Ora coi soldi, i giocatori sono aziende, e lui ormai è inattuale. E poi Petrachi è un presuntuoso, uno che parla così e rilascia certe dichiarazioni… Però è vero, a Pallotta hanno raccontata un’altra Roma, il suo disprezzo per i tifosi della Roma era indotto da Baldissoni e Baldini… Se migliora la comunicazione della Roma sono contento, ma certo si abbassa la mia stima nei confronti di certe testate e di certi giornalisti…non li stimo…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Friedkin sta mettendo le mani dentro Roma e secondo me questo non può prescindere dal ritorno di Totti in società, sarebbe molto utile anche dal punto di vista commerciale. Petrachi? Per essere uno che non parla di giornali, mi sembra che chiacchiera parecchio…ne prende di caffè… basta con questa storia che non parla con i giornalisti, mollaci…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Rovella? Non bastano cinque partite per dire che sarà il futuro del calcio italiano. Ma dove non arrivi coi soldi, devi arrivarci con le idee. Che il vento sia cambiato te ne accorgi da certe piccole cose: se ti positivizzava Dzeko prima del Milan, magari quella partita la perdevi, e invece ti succede prima della pausa delle nazionali. Speriamo di avere delle conferme alla ripresa del campionato…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma ha diversi positivi, non ha soltanto Edin Dzeko. La Roma è stata brava a fermare l’emorragia di contagiati, il club ha approfittato della pausa per normalizzare la situazione all’interno di Trigoria. E speriamo che già da oggi arrivino le buone notizia cominciando da Dzeko. Il virus sposterà tantissimo i risultati del campo… La Roma deve continuare a pensare partita per partita…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Il Roma Department? Dopo le macerie lasciate da Pallotta dal punto di vista comunicativo è logico che qualsiasi mossa sembra azzeccata. Io spero che si continui quello che era già stato fatto da Pallotta, seppur non da lui in prima persona, con manifestazioni tipo Roma Cares, o il piazzale Dino Viola e o al campo Agostino Di Bartolomei. Questo Roma Department tende a riavvicinare questo legame locale dopo l’internazionalizzazione che c’è stata e che qualche vantaggio ha creato, vista l’attenzione per la Roma in giro per il mondo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Roma-Parma? I ducali non sono ancora lontanamente la squadra di D’Aversa, anche se Liverani è un buon allenatore. Al momento però mi sembra una squadra debole. La Roma deve vincere punto e basta, anche senza Dzeko. Io continuerei con Borja Mayoral, se non lo fai giocare sarebbe quasi un’umiliazione e poi quasi sicuramente lo perdi. Io penso al passato di giovane molto forte di Borja Mayoral, e non penso che possa essere sparito. Quindi io ci punterei ancora un altro po’, non lo boccerei subito…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mayoral? Per come l’ho visto cercherei a gennaio una soluzione diversa. Poi certo, lo farei giocare quando manca Dzeko, ma a gennaio cercherei un altro attaccante…E’ un problema momentaneo per la Roma, fa troppa fatica. Nel momento dell’emergenza va trovata una soluzione diversa. Fonseca deve fare di necessità virtù, ma la Roma mi sembra una squadra in salute, mentre l’ultimo Parma visto mi è sembrato poca cosa…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “La Roma si deve abituare a fare a meno di Dzeko, se necessario. Io penso che si possa vincere anche senza di lui. Se mettere Mayoral o il falso nueve non so, ma ti mancherà anche Pellegrini. La Roma deve vincere, per prepararsi al meglio alla gara di Napoli, che mi sembra molto più importante…”

Redazione Giallorossi.net