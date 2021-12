Roma, non fermarti: tre punti per restare aggrappati al treno Champions

AS ROMA NEWS – Mourinho non cambia e va avanti con il modulo che sta portando risultati alla Roma. Contro il Bologna questo pomeriggio alle 18:30 i giallorossi scenderanno in campo con il 3-5-2, confermando la coppia Zaniolo-Abraham in attacco.

Trasferta molto complicata per i capitolini: la squadra di Mihajlovic è la sorpresa di questo campionato, trovandosi a pari punti con formazioni partite con ben altre ambizioni come Lazio e soprattutto Juventus (che però ieri vincendo a Salerno è salita a più tre). Ma la Roma ha bisogno dei tre punti per restare aggrappata al treno Champions, che corre veloce dopo che l’Atalanta ha ripreso a macinare a ritmi elevati.

Passare al Dall’Ara non sarà per niente facile, e si prospetta un’altra partita “sporca” come quella vista domenica contro il Torino. Mourinho spera che il risultato sia lo stesso e per questo resta ancorato alla difesa a tre che sarà guidata da Smalling: l’inglese avrà il compito di arginare Arnautovic, pericolo numero uno dell’attacco rossoblù.

A centrocampo recupera Cristante (ma non Villar, ancora positivo), che però è in ballottaggio con Diawara: l’azzurro ieri è tornato negativo, ma non ha di fatto svolto nemmeno un allenamento con la squadra per via del Covid. La sensazione è che Mou deciderà di mandarlo in campo dal primo minuto, insieme a Veretout e Mkhtiaryan che agiranno da intermedi.

Davanti toccherà a Zaniolo e Abraham fare male alla retroguardia del Bologna. La coppia ha convinto e al momento appare intoccabile. Soprattutto ora che Felix è indisponibile causa Covid e che Borja Majoral ha accusato un problema fisico. In attacco al momento l’unica alternativa è Shomurodov, che scalpita in attesa di una nuova occasione. Che con questo sistema di gioco non tarderà ad arrivare.

