Roma, non solo Xhaka: il colpo è Saka

AS ROMA NEWS – I due nomi si somigliano, ma i calciatori sono molto diversi, sia per età che per ruolo: il primo è Granit Xhaka, 28 anni, metronomo di centrocampo, il secondo è Bukayo Saka, 19 anni, esterno sinistro mancino con spiccate doti offensive.

Entrambi giocano nell’Arsenal, e tutti e due sono nel mirino della Roma. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), che racconta come l’interesse dei giallorossi per il giocatore dell’Arsenal si è fatto reale, anche se la valutazione di 50 milioni attribuitagli dai gunners rappresenta un ostacolo importante da superare.

Saka sarebbe una richiesta di Josè Mourinho, che di lui ha recentemente dichiarato: “Il ragazzo è giovane, ma ha già esperienza in grandi club e nel campionato migliore del mondo. E’ molto talentuoso, è in fiducia e può giocare in più posizioni. E credo anche che sia davvero un bravo ragazzo“.

La trattativa con l’Arsenal, dunque, non si sarebbe ancora sbloccata per Xhaka proprio perchè coinvolgerebbe anche l’esterno inglese di origini nigeriane. La Roma potrebbe infatti tentare di concedere qualche milione in più all’Arsenal per strappare il mediano a titolo definitivo e garantirsi un prestito oneroso – 5/6 milioni – con obbligo di riscatto proprio per Saka. Non sarà facile, però: Tiago Pinto ha mandato di vendere prima di comprare, e sul giocatore ci sono diversi club inglesi e tedeschi.

Fonte: Gazzetta dello Sport