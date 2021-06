Dzeko, Pedro e Smalling: big in vendita

AS ROMA NOTIZIE – Non sono esuberi. Anzi. Fanno parte del gruppo dei leader. Ma se arrivassero offerte convincenti, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), la Roma li venderebbe volentieri.

Si tratta di Dzeko, Pedro e Smalling, tre grossi calibri su cui né Mourinho né la società puntano con forza, a differenza dei vari Zaniolo, Pellegrini, Spinazzola, Veretout e Mancini che rappresentano la vera anima della squadra nei programmi di Trigoria. I rispettivi agenti sono stati informati da tempo, eventuali proposte verranno analizzate con interesse da Tiago Pinto, che intanto è impegnato a sistemare un’altra ventina di calciatori che non rientrano nei piani.

Per quanto riguarda Dzeko, per lasciare Roma chiede un contratto di almeno due anni, al momento non c’è un’offerta concreta e molto dipenderà dal giro di attaccanti nelle altre squadre. Ad esempio, se l’Inter dovesse cedere Lukaku, per il quale il Manchester City potrebbe fare follie qualora non riuscisse a prendere Kane, allora Dzeko potrebbe diventare una soluzione per i nerazzurri, anche se in cima alla lista c’è l’atalantino Zapata.

Per Smalling l’offerta giusta potrebbe invece arrivare dalla Premier League, anche se l’Everton, ad esempio, si è limitato appena a un sondaggio. Mourinho non è convinto di affidare le chiavi della difesa all’inglese che ha già allenato a Manchester e ha chiesto a Pinto di prendere un centrale mancino per completare il reparto. Lo Special One non è entusiasta neppure di Pedro, che si guarda attorno dopo un solo anno in giallorosso.

Fonte: Il Tempo