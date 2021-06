Spinazzola, l’Europeo super lo mette in vetrina: Chelsea e Real pronte all’offerta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Spinazzola è stato anche contro l’Austria il “man of the match” grazie a una prestazione a tutto tondo, fatta di tanta corsa, provvidenziali ripiegamenti difensivi, continue incursioni e un assist decisivo per il passaggio del turno degli azzurri.

Non c’è dunque da sorprendersi se il terzino sinistro della Roma, 28 anni, sia finito nel mirino dei top club europei. Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angeloni), sul calciatore giallorosso adesso c’è anche il Chelsea, che sta cercando un sostituto sulla fascia di Emerson Palmieri, destinato a finire sul mercato.

Ma occhio anche al Real Madrid di Carlo Ancelotti: l’ex centrocampista giallorosso apprezza moltissimo Spinazzola ed è pronto a bussare alle porte di Trigoria per provare a strapparlo alla Roma.

Il prezzo? Per meno di 30 milioni il calciatore non si muove, ma l’ultima parola spetterà a Mourinho: se deciderà di blindarlo, ogni offerta sarà rispedita al mittente.

Fonte: Il Messaggero