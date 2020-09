Roma, nuova offerta per Smalling. Se il Manchester non accetta, si vira su Todibo

AS ROMA NEWS – Nuovo assalto della Roma per Chris Smalling. Il difensore inglese resta una priorità massima per i giallorossi: Fonseca lo ha chiesto esplicitamente, mettendo anche una certa pressione sul club durante l’ultima conferenza stampa.

Da Trigoria stanno provando ad accontentarlo: stando a quanto rivela Sky Sport, la Roma effettuerà nelle prossime ore una nuova offerta al Manchester United, che continua a tenere fuori rosa il suo difensore. I giallorossi si avvicineranno ai 20 milioni richiesti dai Red Devils, ma senza raggiungere quella cifra.

Se lo United continuerà a fare muro, allora la Roma sarà costretta a cambiare obiettivo. E virare su Jean-Clair Todibo, 20 anni, difensore franco-guineano di proprietà del Barcellona che l’anno scorso ha giocato in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04. Un profilo molto diverso da quello di Smalling per età ed esperienza. L’inglese resta comunque il primo obiettivo.

Fonte: Sky Sport