Friedkin infuriato prepara la rivoluzione. Longo il primo a saltare, ma l’errore non è suo

NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin è infuriato per quanto è accaduto prima di Verona, racconta oggi l’edizione di Leggo (F. Balzani). Il pasticcio Diawara è costato alla Roma una sconfitta a tavolino, con i giallorossi che sono dunque scivolati in fondo alla classifica. Di certo non l’esordio migliore per la nuova proprietà.

Ora i Friedkin preparano la rivoluzione all’interno del club: la prima testa a saltare è quella di Pantaleo Longo, ma stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), che però il 14 settembre, giorno della consegna delle liste, il dirigente era impegnato nella definizione del passaggio di Under al Leicester. E a Verona non era presente. Tradotto: non è stato lui ad occuparsene.

La svista di carattere amministrativo di chi al suo posto ha redatto l’elenco, tra l’altro non è stata l’unica. Oltre a Diawara infatti nella lista originaria degli U22 che è stata consegnata, figurava anche Cengiz che ha invece compiuto 23 anni lo scorso 14 luglio.

Per questa storia Longo si è dimesso, ma stando a quanto scrive La Repubblica (M. Pinci), ai Friedkin non basta: hanno chiesto le responsabilità dettagliate di ogni dirigente o funzionario, e certamente ne hanno il team manager Gombar, Zubiria e De Sanctis. Intantoa Roma si prepara a salutare anche il direttore generale Mauro Baldissoni e il responsabile commerciale Calvo. Primi effetti della rivoluzione che Friedkin ha in programma per il club.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / La Repubblica