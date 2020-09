Allegri, Rangnick, Sarri: quante ombre si allungano sulla testa di Fonseca

ULTIME NEWS AS ROMA – Le ombre si allungano sopra la testa di Fonseca. E sono tante, nonostante siamo appena alla seconda giornata di campionato. Non è tanto il pareggio di Verona a pesare, scrive l’edizione odierna de La Stampa (M. De Santis), quanto la passata stagione.

A gettare dubbi sul portoghese è stato soprattutto la sconfitta di Duisbuirg, quella di Europa League contro il Siviglia. Lì qualcosa si è rotto, e da quel giorno nascono le prime ombre. Che hanno nomi e cognomi: Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Ralf Rangnick.

Ipotesi al vaglio, per il momento semplici suggestioni. Che però in caso di passi falsi nelle prossime due gare di campionato (Juventus in casa e Udinese fuori) potrebbero diventare soluzioni molto concrete.

A intrigare la Roma c’è soprattutto il profilo di Max Allegri e qualche contatto indiretto c’è già stato. L’ex Juve vuole tornare ad allenare e il contratto da 7,5 milioni a stagione, cifra vagheggiata in questi contatti, potrebbe convincerlo.

Fonte: La Stampa