“ON AIR!” – ROSSI: “E’ un periodo di transizione, questo creerà sofferenza”, CORSI: “Stufo di non vincere niente da anni”, PETRUCCI: “Totti alla Roma? Friedkin sa che diventerebbe più importante di lui”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Il prossimo ds? Non credo che Paratici si sposi bene con il progetto giovani che forse si vuole portare avanti. Lui è più il tipo che prende Cristiano Ronaldo a 100 milioni, non credo sia capace di piazzare Juan Jesus. Un nome potrebbe essere Pantaleo Corvino, è uno che conosce tutti i segreti del mercato, che conosce tutti i procuratori e i direttori sportivi. Non dico che la Roma debba prendere lui, ma uno con quei requisiti lì…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Totti? Ieri parlavo con una persona molto vicina alla proprietà della Roma che mi diceva che i Friedkin seguono con attenzione alla situazione di Totti. Loro sanno che sarebbe uno straordinario parafulmine, e questo spingerebbe a un accordo, ma dall’altro lato chi si insedia è preoccupato di inserire uno che diventerebbe più importante di lui. Totti sarebbe un dipendente della Roma e non può diventare più importante della Roma, già lo è stato per anni come calciatore. In questo dubbio si sta pensando a una collaborazione diversa, che rispetti il nuovo ruolo di talent scout. Io questo so…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io avevo detto già tempo fa che intorno a ottobre tornerà Totti, e ora cominciano a dirlo tutti. Vedremo come andrà a finire… Sulla Roma, abbiamo perso 3 a 0 senza neanche giocare. Una vergogna, punto, non c’è altro da dire. Questa è la sciatteria di una società che porta questo nome, e che la gente ormai chiama Borgorosso, perchè tenuta da persone non professioniste. Fienga non è all’altezza, e non perchè ci sta antipatico, ma perchè con lui la Roma non mi sembra in buone mani. Friedkin? Dirò che è il vate quando vincerà uno scudetto, perchè ci siamo stufati di non vincere niente. Basta con questa storia dei 4-5 anni per vincere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cristante è diventato il capro espiatorio, ma ricordiamoci che è arrivato per fare il trequartista e sta giocando difensore centrale…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Rivoluzione in società? Una cosa è un ricambio inteso come l’inizio di un programma nuovo, ma non vorrei che noi vedessimo una lotta fra fazioni interne dove una vince con l’altra… Fonseca ha chiesto pubblicamente due giocatori: Smalling e un attaccante. Intanto per Roma-Juve stiamo con la stessa formazione di prima, con Dzeko… Kumbulla titolare? Se gioca , sarebbe una bocciatura di Cristante in quel ruolo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “E’ il momento delle buone notizie, almeno è quello che mi voglio augurare. Milik si sta mettendo d’accordo con il Napoli, ma perchè non lo prendiamo noi insieme a Dzeko? Ma perchè deve andare al Newcastle a perdere 3 a 0 in casa con le neopromosse. Perchè non può stare qui con noi insieme a Dzeko a fare quello che può farci vincere le partite. Poi l’altra bella notizia deve essere Smalling, è arrivato il momento di portarlo. E’ il 23 settembre, bisogna dare fiducia a chi sta lavorando sul mercato…Io sono alla disperata ricerca di buone notizie…e il fatto che se ne va Baldissoni è un trionfo…”

Marco Juric (Rete Sport): “La domanda è: chi sta lavorando sul mercato? Lo fanno gli agenti…Io voglio dare fiducia. Il vice Dzeko? Non sarà Milik, penso che sarà Kalinic. Quando devi fare una cena, e non hai la possibilità di spendere chissà quali cifre per un pasto raffinato, allora vai alla tavola calda che conosci. Ecco perchè credo che per sistemare delle situazioni dove non c’è emergenza, si andrà alle botteghe economiche che conosci…”

David Rossi (Roma Radio): “Da parte della gente c’è contentezza che la Roma sia nelle mani di un presidente che si presenta in maniera così rigorosa e seria. Il passaggio di proprietà vuol dire tante cose, anche un periodo di transizione, sia a livello di organigramma societario che di risorse. Ci sono tantissime questioni da affrontare, a cominciare da quella dello stadio. E’ un momento di passaggio, che crea aspettative ma anche sofferenza perchè nell’immediato non c’è la possibilità di vedere i risultati di questo lavoro. Sappiamo che i conti della Roma sono quelli che sono perchè sono stati tirati fuori tanti soldi e si è cercato di mantenere alta la competitività. La Roma deve abbassare il monte ingaggi, cercare di aumentare i ricavi, sistemare i conti per ridare spinta alla costruzione di un progetto valido dal punto sportivo ma anche finanziario. Ed è complicato…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Mi dicono di un Friedkin furioso mentre gli traducevano quello che era successo. Ora si parla di un ritorno di Totti nella Roma, come vice presidente al posto dell’indimenticabile Baldissoni, oppure come direttore tecnico… Roma-Juve? Mi rifiuto di credere che i giallorossi siano considerati degli sparring partner, non si può perdere in casa contro i bianconeri dopo quel pasticcio che è successo con Diawara, serve una scossa. Vedo un ambiente troppo moscio. Si può perdere con la Juve, è chiaro che affronti una squadra più forte di te, ma rifiuto il concetto di una Roma sconfitta a priori…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Quello che è successo alla Roma è un fatto insolito…La pena è eccessiva per un errore di questo tipo, addirittura dare la sconfitta per 3 a 0 mi sembra troppo… Fonseca? A me non convinceva già l’anno scorso, e la Roma ha commesso un errore a tenerlo se non lo convinceva. Dzeko? Se si fosse rifiutato di partecipare alla riunione tecnica come molti dicono, la Roma lo avrebbe messo fuori rosa, per questo non ci credo. C’è ancora Fonseca, c’è ancora Dzeko, li mettessero insieme in una stanza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Lo 0-3 a tavolino? Per il ricorso, da quello che ho capito, c’è poco da fare. Fonseca secondo me è un buon allenatore, ma ora sbaglia perchè è sotto pressione. Con la Juve è probabile che perderà, e vedrete che il giorno dopo inizieranno a dire che se perde a Udine è fuori… Il ritorno di Totti? Bella notizia, ma non possiamo pensare che arriva lui e risolve tutti i problemi della Roma… La stagione della Roma è di transizione, è inutile raccontarci cose, questi sono i fatti…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il reintegro di Dzeko? Si può aggirare questa questione prendendo provvedimenti con l’allenatore. Se questi non vanno d’accordo è brutto, già è una situazione problematica, e raramente la Roma si era trovata in certe condizioni, con il segretario che sbaglia la lista…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bisogna capire se Fonseca era già in bilico prima, a prescindere dal suo rapporto con Dzeko. Perchè se è così, è un bel problema… E’ vero, questa è una stagione di transizione, ma allora se non sei convinto dell’allenatore è meglio cambiare subito. Rangnick? Servirebbe un progetto di almeno due o tre anni, e qui non c’è tempo per provare a fare un’operazione del genere…”

