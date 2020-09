Totti, in attesa del ritorno fa un’apparizione a sorpresa a Roma TV (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Dopo le parole di ieri, questa mattina si fa un gran parlare del probabile ritorno di Francesco Totti dentro la Roma. In attesa di capire se e in quale ruolo rientrerà nel club capitolino, oggi l’ex capitano giallorosso ha fatto un’apparizione a Roma Tv.

Durante un collegamento con Vincent Candela, uno degli opinionisti del canale tematico romanista, è spuntato alle sue spalle Francesco Totti tra la sorpresa generale. Un comparsata durata pochi secondi, nella quale l’ex dieci si è mostrato sorridente.

Questa mattina il Corriere dello Sport parlava di un ritorno di Totti nella Roma come vicepresidente del club, o in alternativa come direttore tecnico. Per ora semplici supposizioni in attesa che ci sia un colloquio con il nuovo proprietario Dan Friedkin.