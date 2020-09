L’esordio di Kumbulla e il ritorno di Dzeko: Fonseca cambia la Roma in vista della Juve

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca vuole tenersi la Roma ben stretta, anche se i fantasmi e le voci che si aggirano intorno a lui cominciano a renderlo piuttosto nervoso. Normale che lo sia visto che, nonostante le rassicurazioni arrivate da Trigoria, il tecnico è consapevole che solo i risultati potranno metterlo al sicuro da brutte sorprese.

La partita contro la Juventus è di quelle che possono spostare parecchio in tal senso: un risultato positivo contro i campioni d’Italia riporterebbe il sereno, ma il rischio di uno scivolone è concreto visto che, sulla carta, i bianconeri partono con tutti i favori del pronostico.

Rispetto alla Roma vista a Verona ci saranno due importanti novità: il ritorno di Edin Dzeko al centro dell’attacco e l’esordio di Kumbulla in difesa. Ibanez tornerà a fare il centrale a discapito di Cristante, che sabato scorso ha più volte ribadito di non amare quel ruolo e di voler tornare a fare quello che sa fare meglio: il trequartista. Chissà che anche Fonseca si persuada e non gli dia una chance in quella posizione, prima o poi.

Per il momento però sulla trequarti la concorrenza è altissima: Mkhitaryan non si tocca, mentre Pedro insidia pesantemente Pellegrini, che potrebbe partire dalla panchina. In porta poi si va verso la riconferma di Mirante, anche se Pau Lopez, un investimento pesante che rischia di essere completamente svalorizzato, spera di riguadagnare posizioni. Fonseca sa però che la posta in gioco domenica è altissima, e difficilmente cambierà in quel ruolo.

Giallorossi.net – A. Fiorini