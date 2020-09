PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Un’alternativa a Smalling e un grande attaccante: Roma, ti muovi? Serve una scossa, ma senza ds…

SMALLING E IL PIANO B – Sono mesi che sento dire da più parti che per Smalling è quasi fatta, e intanto il campionato è ricominciato e il mercato quasi finito. La posizione dello United sembra chiara: o ci date quello che chiediamo o arrivederci e grazie. A questo punto la Roma avrebbe l’assoluto diritto di dire: a queste cifre per un 31enne non ci stiamo. Ma avrebbe dovuto avere da tempo già pronto un piano B. Dopotutto non esiste solo Smalling: se pensiamo che l’anno scorso il suo arrivo era stato accolto con una punta di scetticismo, si capisce bene che sul mercato è sempre possibile trovare rinforzi validi. Basta avere le idee giuste. Ma la Roma le ha?

QUALE VICE-DZEKO, SERVE UN GRANDE ATTACCANTE – L’altra questione irrisolta è il vice-Dzeko. La Roma sottovaluta da anni l’importanza di avere due punte di grande livello da alternare, o in caso da affiancare. Possibile che in tutti questi anni si sia pensato di affidarsi sempre e solo al pur forte centravanti bosniaco? La differenza, cari miei, la fanno quasi sempre gli attaccanti. Guardate il Milan: è bastato inserire Ibrahimovic che la squadra ha cambiato passo a livello di partite vinte. E parliamo di un 39enne. Sveglia Trigoria: qua non serve un vice-Dzeko, serve un altro grande attaccante. E serve il prima possibile, perchè il campionato non ti aspetta.

IL NODO DS: SENZA E’ UNA FOLLIA – Il vero problema è che la Roma sta affrontando un mercato senza una direzione sportiva. Ci sono tante motivazioni possibili dietro questa (folle) scelta, ma l’unica valida è che si sia già d’accordo col prossimo ds (Paratici?) libero solo a ottobre. Ma adesso chi sceglie l’alternativa a Smalling, qualora dovesse servire? E l’attaccante da affiancare a Dzeko? E ancora, siamo certi che si possa affrontare una stagione con l’accoppiata Peres-Karsdorp a destra? E Diawara è davvero il regista giusto per arrivare in Champions?

Durissima pensare di fare un mercato in questo modo. E’ vero, è un periodo di transizione, ma è impensabile porre in secondo piano la costruzione tecnica di una squadra. Il tifoso non può mettersi l’anima in pace e rassegnarsi a una stagione senza ambizioni in attesa di tempi migliori. Dalla nuova proprietà mi aspetto ancora un segnale, e ha ancora più di dieci giorni di tempo per farlo.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net