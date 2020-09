Roma, nuovo Cda con sorpresa: fuori Baldissoni

AS ROMA NOTIZIE – Paradossalmente l’assente spicca più dei presenti. Mauro Baldissoni non fa più parte del cda della Roma, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Ieri il club in serata ha pubblicato la lista dei 9 candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del Club, in vista dell’assemblea degli azionisti convocata per il 29 settembre. Oltre a Dan e Ryan Friedkin, ne fanno parte Guido Fienga, Marcus Watts, Eric Williamson, Analaura Moreira Dunkel, Benedetta Navarra, Mirella Pellegrini e Ines Gandini.

Cinque uomini e quattro donne che rispettano, si legge nella nota, “i requisiti di indipendenza e di equilibrio di genere previsti dalla legge italiana e dal Codice di Autodisciplina”. La durata in carica del Cda sarà fissata in tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023. Oltre a Baldissoni, esce di scena anche Gianluca Cambareri, dello studio Tonucci.

Fonte: Il Messaggero