Zaniolo sposta l’intervento: forse negli Usa come Calafiori. E Friedkin prepara il rinnovo

AS ROMA NEWS – Per Nicolò Zaniolo questo secondo infortunio al crociato è stata una mazzata durissima dalla quale deve ancora riprendersi. Il giocatore, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) non ha paura di non tornare a giocare, ma di non poter essere più quel prospetto di fenomeno che è apparso dal giorno della sua apparizione nel calcio dei grandi.

Sia la Gazzetta che Il Messaggero (U. Trani) oggi concordano su un particolare: Zaniolo, in accordo con la famiglia e con la Roma, ha deciso di prendersi qualche giorno di riflessione sull’intervento. Potrebbe andare all’estero, come fece 23 mesi fa Calafiori su input di Raiola. Negli States, scegliendo l’equipe di Freddie H. Fu, originario di Hong Kong e specialista di medicina dello sport e chirurgia ortopedica. E’ il capo del Dipartimento dell’Università di Pittsburgh in Pennsylvania.

Ieri intanto il ceo Fienga è andato a trovarlo e la stessa famiglia Friedkin, una volta informata, è stata dispiaciutissima. Come segnale di vicinanza, è possibile che a ottobre si proceda lo stesso al rinnovo di contratto del giocatore, che andrebbe a guadagnare 3 milioni più bonus. Ma al momento, tutto appare secondario davanti alla salute e allo sconforto di Nicolò. Il primo giorno di resurrezione deve ancora cominciare.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport