Roma, proposto Pereyra: decide Fonseca. Kokorin possibile vice-Dzeko

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma difficilmente sostituirà Nicolò Zaniolo, considerando soprattutto l’abbondanza che al momento c’è sulla trequarti dove i giallorossi faticano a trovare sistemazioni agli esuberi. Ecco perchè da Trigoria, racconta l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina) fanno sapere che “si resta così”.

Tuttavia la risolutezza mostrata all’esterno, si scontra con le inevitabili riflessioni interne, suggerite da intermediari e agenti di riferimento. Una di queste è stata scartata sul nascere, proprio lunedì sera, quando si è subito capito come l’infortunio di Zaniolo fosse grave.

Il riferimento è a Bonaventura, rimasto svincolato a lungo. Quando è partita la telefonata per capire se ci fossero ancora i margini per inserirsi, la risposta è stata negativa. Poche ore dopo, infatti, l’ex Milan ha sostenuto le visite mediche e firmato con la Fiorentina. L’altro contatto, invece, poche ore fa. Alla Roma è stato offerto Pereyra, 29 anni, ora al Watford ma con passato all’Udinese e alla Juventus. Il nazionale argentino è retrocesso in Championship e non vuole restare in Inghilterra.

Ufficialmente i Pozzo valutano Pereyra 12 milioni ma con l’avvicinarsi della dead-line del mercato il costo è destinato a scendere. Inoltre, grazie al decreto liquidità, l’ingaggio non sarebbe un problema (meno di 3 milioni lordi). Nelle prossime settimane, la lista dei calciatori proposti è destinata a lievitare.

L’intenzione della Roma, per adesso, è iniziare la stagione senza sostituire Nicolò. In rosa ci sono già Mkhitaryan, Pedro, Perez e Pellegrini che Fonseca, però, vorrebbe impiegare maggiormente in mediana per regalare più qualità al reparto. Proposto Kokorin come vice Dzeko.

Fonte: Il Messaggero