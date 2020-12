Roma, occasione Champions: battere il Torino per approfittare degli scontri al vertice

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Occasione Champions”, titola oggi Il Messaggero (S. Carina). L’occasione per la Roma è ghiotta, da non lasciarsi sfuggire: il turno infrasettimanale di oggi presenta due scontri diretti al vertice: alle 18:30 giocheranno Juventus e Atalanta, mentre alle 20:45 si affronteranno Inter e Napoli.

Battere il Toro domani proietterebbe nuovamente la squadra di in zona Champions. I granata sono in crisi: ultimi con 6 punti insieme a Crotone e Genoa, nonostante le rassicurazioni di Cairo il tecnico Giampaolo è in bilico. Domani sera Fonseca ritroverà la miglior Roma sulla carta: unico dubbio in difesa tra Mancini, ieri in gruppo, e Kumbulla.

Dietro invece torna Pellegrini per far coppia con Veretout nonostante Lorenzo abbia dimostrato di avere una marcia in più quando può giocare una decina di metri avanzato. Sulla trequarti torna però Pedro, che farà coppia con l’insostituibile Mkhitaryan.

Fonte: Il Messaggero