Serie A, la Lazio frena ancora: col Benevento è solo 1 a 1

ALTRE NOTIZIE – Pareggio nell’anticipo del turno infrasettimanale giocato questa sera a Benevento: i padroni di casa , guidati da Filippo Inzaghi, impongono il pari alla Lazio del fratello Simone.

Succede tutto nel primo tempo: vantaggio degli ospiti con il solito Immobile (25′) ma nel finale di frazione arriva il pareggio di Schiattarella (44′).

Nella ripresa non succede molto e il risultato non cambia: finisce uno a uno tra Benevento e Lazio. Punto prezioso per i campani, per la squadra di Inzaghi invece altra frenata nella corsa Champions.

Redazione Giallorossi.net