Roma, occhi su Steijn: il trequartista da 27 gol fa impazzire Ghisolfi

La Roma va a caccia di gol e idee nuove per il reparto offensivo. Con una stagione in cui centrocampo e trequarti hanno inciso poco (appena 9 gol complessivi), il club giallorosso guarda all’Eredivisie e punta con decisione su Sem Steijn, 23 anni, trequartista del Twente esploso quest’anno con numeri da capogiro: 27 gol stagionali, che lo rendono il capocannoniere del campionato olandese.

Un profilo giovane, dinamico e con il fiuto del gol che a Trigoria stuzzica parecchio. Il nuovo direttore tecnico Florian Ghisolfi lo segue da tempo e ha intensificato i contatti, anche approfittando degli ottimi rapporti con Bruggink, dt del Twente. La Roma, che può contare anche su un segnale d’apertura da parte del ragazzo – già attivo nel seguire il club sui social – è in vantaggio sulla concorrenza, che comprende Feyenoord e Inter.

Il costo dell’operazione si aggira sui 18-20 milioni di euro, anche se circolano voci su una possibile clausola da 10 milioni, non confermata dal club olandese. L‘ingaggio attuale di Steijn è abbordabile (circa 250mila euro annui), e non rappresenterebbe un ostacolo per l’affondo. La Roma è pronta a fare sul serio per regalarsi un nuovo finalizzatore dalla trequarti.

Fonte: Corriere dello Sport