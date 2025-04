Roma, i promossi e bocciati di Ranieri. Ora la palla passa al nuovo allenatore

“Toccherà al nuovo allenatore decidere cosa fare“. Lo ha ripetuto più volte Claudio Ranieri nelle sue ultime uscite. Ma le sue parole non sono solo dichiarazioni di principio: da tecnico navigato e ora senior advisor della Roma, il suo parere pesa eccome. E in attesa che venga ufficializzato il nuovo allenatore, Ranieri ha già tracciato una prima linea guida per la costruzione della rosa giallorossa della prossima stagione.

Le certezze da cui ripartire non mancano, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. In porta c’è Svilar, che ha convinto tutti e ha un contratto fino al 2027. In difesa il punto fermo resta Mancini, mentre Ndicka dovrebbe essere confermato salvo offerte irrinunciabili dall’estero. A centrocampo e in attacco il blocco argentino è centrale: Dybala resta il faro tecnico, Paredes ha dimostrato affidabilità, e Soulé – insieme all’amico Angelino – ha conquistato la fiducia del club. Tra i giovani, Ranieri ha promosso Baldanzi, Pisilli e Manu Koné.

Più complessa la situazione legata alle cosiddette “colonne” dello spogliatoio. Pellegrini e Cristante, due senatori della squadra, sono considerati in bilico. Tra i dubbi restano anche Gollini (in prestito), Saelemaekers, Shomurodov, Rensch e Celik – quest’ultimo considerato cedibile già ora. El Shaarawy, invece, potrebbe partire in caso di offerte soddisfacenti.

Capitolo bocciature: saluterà sicuramente Hummels, che ha già annunciato il ritiro. Male anche i rinforzi arrivati a gennaio: Nelsson, Gourna-Douath e Salah-Eddine non hanno convinto, così come Saud e Sangaré, entrambi finiti ai margini.

Ranieri ha parlato chiaro e ha già lasciato il suo timbro sulla Roma del futuro. Ora, però, la palla passa al nuovo tecnico: toccherà a lui decidere chi sarà protagonista della prossima stagione in giallorosso.

Fonte: Gazzetta dello Sport