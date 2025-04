Pellegrini e Frattesi, destini incrociati: Roma e Inter pensano allo scambio

Domenica a San Siro saranno avversari, ma l’estate potrebbe riservare una sorpresa: Lorenzo Pellegrini e Davide Frattesi, due romani mai compagni di squadra, potrebbero ritrovarsi a scambiarsi la maglia. In tutti i sensi.

Pellegrini, simbolo di una Roma che non trova continuità, è sempre più ai margini del progetto. Con Ranieri non è mai scattata la scintilla, e nonostante un contratto valido fino al 2026, il capitano giallorosso riflette sul futuro. L’Inter lo osserva da vicino, alla ricerca dell’erede naturale di Mkhitaryan.

Dall’altra parte c’è Frattesi, che segna ma gioca poco, stretto tra Barella e l’abbondanza in mezzo al campo. La Roma lo segue da tempo e Ghisolfi lo considera un obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo. L’idea di uno scambio prende corpo, anche se restano ostacoli economici e contrattuali non banali.Sabato potrebbero affrontarsi per l’ultima volta con le rispettive maglie.

Fonte: Il Tempo