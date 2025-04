SOULÈ: “Siamo in piena corsa per la Champions. Spero di vincere qualcosa con la Roma. Paredes e Dybala due geni”

Matias Soulé ha parlato ai microfoni di un’emittente argentina ESPN, raccontando il suo momento e le ambizioni future: “Non avevo iniziato bene questa stagione, ma fortunatamente ora le cose stanno andando nel verso giusto. Siamo in piena corsa per la Champions League e speriamo di raggiungere l’obiettivo“.

Tornando sul gol segnato nel suo primo derby, ha aggiunto: “È stato un sogno. Segnare in una partita così importante è qualcosa che ti cambia, soprattutto a livello di fiducia. Certo, volevamo vincere, ma per come si era messa, un punto era meglio di niente“.

Il classe 2003 ha parlato con affetto anche dei suoi connazionali in giallorosso: “Paredes e Dybala sono dei geni, non solo in campo ma anche come persone. Ridiamo tanto insieme, mi hanno aiutato moltissimo a integrarmi velocemente”.

Spazio anche al desiderio di vestire l’Albiceleste: “La Nazionale è un sogno. Resto tranquillo, ma l’idea di una convocazione genera sempre un po’ d’ansia. Ora che sto giocando di più, spero che succeda”.

Infine, lo sguardo al futuro: “Spero di vincere qualcosa con la Roma e, un giorno, di partecipare a un grande torneo con la mia Nazionale“.

Fonte: ESPN