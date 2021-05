Roma, occhio alle uscite: Ibanez e Cristante possono partire

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Non solo acquisti. La Roma approccia al prossimo mercato sapendo che sarà necessaria anche qualche operazione in uscita con qualche pezzo più o meno pregiato della propria rosa che non sarà ritenuto indispensabile da Mourinho.

Niente cessioni eccellenti, i gioielli, Zaniolo e Pellegrini in primis, resteranno a Trigoria. Ma a rischiare sono altri: il nome più gettonato dai giornali è quello di Roger Ibanez. Il difensore brasiliano ha giocato una grande prima parte di stagione, assicurandosi un rinnovo di contratto da parte della Roma con tanto di super clausola rescissoria da 80 milioni.

Il centrale era stato corteggiato la scorsa estate da Siviglia e Atletico Madrid, pronte a spendere 30 milioni di euro pur di averlo. Tiago Pinto ha quindi deciso di blindarlo in inverno, ma ora il destino di Ibanez potrebbe essere molto diverso da quello ipotizzato qualche mese fa.

Davanti a una buona offerta, la Roma potrebbe decidere di sacrificarlo, non essendo ritenuto indispensabile da Mourinho, che al suo posto vorrebbe un difensore più solido e affidabile. A rischio cessione anche Bryan Cristante: il jolly giallorosso, utilizzato spesso da difensore centrale da Fonseca, è finito nel mirino della Fiorentina di Gattuso.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Corriere dello Sport