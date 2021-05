Roma, retroscena Maignan: il pressing di Mourinho per strapparlo al Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha provato a strappare Maignan al Milan usando la carta Mourinho. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini) che svela l’intricato retroscena che ha coinvolto in prima persona il nuovo allenatore giallorosso.

Il “gancio” è stato Nuno Santos, ex preparatore dei portieri del Lille poi passato al Tottenham con Mourinho e ora in procinto di seguirlo a Trigoria, che per primo ha provato a sondare il terreno con l’estremo difensore francese.

Poi è intervenuto direttamente lo Special One, che insieme a Tiago Pinto ha fatto pressioni in prima persona su Maignan per convincerlo a “dare buca” al Milan e a scegliere la Roma, che si è detta pronta a offrirgli più del doppio dell’ingaggio garantito dai rossoneri: offerta, almeno a parole, di 5 milioni netti contro i 2.5 circa del Milan, con l’agevolazione del Decreto Crescita che rende lo stipendio lordo più sostenibile.

Troppo tardi: il portiere aveva dato la parola ai rossoneri da diverso tempo e ha mantenuto l’impegno. La Roma deve quindi cercare un altro numero 1 e tiene i radar accesi su vari profili, tra cui quello del 33enne Rui Patricio del Wolverhampton. Ma il tentativo fatto per Maignan (25 anni) fa capire che la preferenza sugli investimenti verrà data a giocatori più giovani.

Fonte: Il Tempo