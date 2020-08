Roma, offerto il prestito di Umtiti. Difficile l’arrivo di Vertonghen

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si è ormai rassegnata a perdere Chris Smalling per l’Europa League, con la trattativa per l’inglese che potrebbe riaprirsi più avanti.

Intanto il club giallorosso studia alternative per il futuro, e come riporta il giornalista Piero Torri a Tele Radio Stereo, un intermediario di mercato avrebbe offerto alla Roma Samuel Umtiti, che può liberarsi in prestito dal Barcellona.

In questi giorni si è parlato molto anche dell’ipotesi Vertonghen ma, stando a quanto afferma il giornalista de “Il Romanista”, al momento il suo arrivo in giallorosso appare piuttosto difficile.

Fonte: Tele Radio Stereo