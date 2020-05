Roma, offerto Odriozola. Petrachi ci pensa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Alvaro Odriozola, 24 anni, terzino destro spagnolo del Bayern Monaco ma di proprietà del Real Madrid, è il nome nuovo per il prossimo mercato estivo della Roma. A rivelarlo è l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora).

In attesa di poter valutare meglio Zappacosta, i giallorossi stanno scandagliando il mercato in cerca di un rinforzo per la fascia destra. Tra i nomi offerti che hanno trovato un certo apprezzamento dalle parti di Trigoria, c’è appunto quello di Odriozola, ceduto in prestito secco dal Real Madrid al Bayern Monaco a gennaio.

Lo spagnolo classe 1995 non ha trovato spazio con la maglia dei tedeschi, totalizzando appena 70 minuti complessivi ed 1 presenza titolare. Odriozola farà dunque ritorno a Madrid, ma difficilmente resterà al Real: ecco perchè la Roma proverà a fare un tentativo.

