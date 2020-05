Roma, dopo il no di Pallotta a Friedkin a Trigoria scatta il piano B: vendere

AS ROMA NEWS – Il grande gelo è calato tra Dan Friedkin e James Pallotta. Oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) conferma le indiscrezioni di ieri: il presidente della Roma ha detto no all’ultima proposta avanzata da Friedkin (575 milioni), mettendo forse una pietra tombale sulla trattativa.

Stando a quanto filtra da Trigoria, racconta il giornale, ora c’è grande pessimismo sulla possibilità che la trattativa col magnate texano possa riprendere. E questa non è una bella notizia per la dirigenza della Roma, chiamata ora agli straordinari per sistemare un bilancio in rosso a cui l’arrivo di Friedkin avrebbe dato ossigeno.

Dopo il no di Pallotta all’offerta del texano, ora scatta il piano B: vendere i calciatori. Il piano è quello di provare a fare cassa trattenendo i due gioielli, Zaniolo e Pellegrini. Il compito non sarà facile, anche se l’elenco dei sacrificabili è lungo e parte da Under fino ad arrivare al giovane Riccardi.

Fonte: Gazzetta dello Sport