Stadio e Champions: Pallotta scommette sulla Roma e aspetta nuove offerte

AS ROMA NEWS ULTIME – “Pallotta rischiatutto“, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). Dietro al no del presidente della Roma all’ultima proposta al ribasso di Friedkin c’è l’intenzione di voler prendere tempo e sperare in due traguardi importanti che il club potrebbe raggiungere nei prossimi mesi e che potrebbero dargli un valore più prestigioso.

Il primo è la qualificazione alla prossima Champions League: con la Roma di nuovo tra le grandi d’Europa i conti tornerebbero a respirare, e anche il prestigio dell’azienda ne trarrebbe inevitabili effetti benefici. La speranza è che la ripresa del campionato possa cambiare le sorti dell’attuale classifica, col sorprasso al quarto posto ai danni dell’Atalanta.

Il secondo grande traguardo che Pallotta spera ancora di poter raggiungere nei prossimi mesi è quello dell’ok allo stadio. Vitek sembra vicino all’acquisto dei terreni di Tor di Valle, spingendo la Raggi ad aprire i cancelli dell’impianto romanista. Lo stadio di proprietà aumenterebbe il prezzo della Roma, tornando a cifre ritenute accettabili da Pallotta e soci, a quel punto si potrebbe ricominciare a trattare con Friedkin o addirittura ascoltare le proposte di nuovi investitori.

Fonte: Corriere dello Sport