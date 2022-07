Roma oltre Frattesi: spunta Danilo a centrocampo

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma non si fermerà a Davide Frattesi. Mourinho chiede due centrocampisti oltre Matic per rinforzare la mediana, considerati l’addio di Mkhitaryan, il mancato riscatto di Oliveira e l’imminente cessione di Veretout.

La trattativa col Sassuolo prosegue per il ritorno dell’ex giallorosso, ma intanto Pinto si muove per individuare l’altro rinforzo a centrocampo che possa dare qualità ma anche sostanza al reparto nevralgico della squadra.

Secondo Il Tempo (E. Zotti) proseguono i contatti per Aouar, giocatore francese in uscita dal Lione. Il 24enne è un centrocampista completo, bravo sia a costruire il gioco che a proporsi in fase offensiva. Rapido, tecnico, dotato di un’ottima visione del campo, Aouar può essere il tassello giusto per completare la mediana giallorossa.

Ma attenzione a una nuova pista svelata oggi da Il Romanista: alla Roma è stato offerto Danilo dos Santos de Oliveira, centrocampista 21enne del Palmeiras. Si tratta in questo caso di un mediano più difensivo, di un giocatore veloce ma soprattutto aggressivo, bravo nel recupero palla e dotato di un gran tiro dalla distanza. Viene valutato già oltre i 20 milioni di euro.

