Roma, ora i Friedkin puntano su un talent scout: spunta Frank Arnesen

AS ROMA CALCIOMERCATO – Dopo aver scartato Campos, i Friedkin proseguono senza sosta la caccia a un direttore sportivo che sappia scovare talenti e che sia stabilmente presente a Trigoria. L’impressione, scrivono oggi sia la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) che Il Messaggero (S. Carina) è che la ricerca si stia orientando su un profilo legato allo scouting.

L’impressione dunque è che arriverà non tanto un direttore sportivo in senso classico, cioè un uomo anche coinvolto nelle trattative in senso stretto, ma una figura che impersoni più il ruolo di talent scout, oltre che di direttore tecnico. E i due quotidiani oggi in edicola fanno anche gli stessi nomi.

Il primo, e quello al momento più accreditato, è quello di Frank Arnesen, 64 anni, storico centrocampista di Ajax, Valencia, Metalist, Anderlecht e Psv. Gli sono state attribuite le “scoperte” di giocatori come Ronaldo il Fenomeno, Stam, Van Nistelrooy, Robben, Kalou e Mikel, ma in generale – soprattutto nel periodo in cui ha lavorato nel Chelsea di Abramovich – la sua fama è cresciuta a dismisura, consentendogli una capacità di movimento di primo livello nei suoi club.

Gli altri profili che piacciono sono quelli di Victor Orta del Leeds e soprattutto di Markus Krosche del Lipsia.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero