Roma, ora vedremo quanto vali davvero

AS ROMA NEWS – Il sorteggio di Europa League che ha messo di fronte l’Ajax e la Roma tiene ovviamente banco su tutti i quotidiani oggi in edicola. Urna poco benevola con i giallorossi, che dovranno sfidare prima i Lancieri e poi, probabilmente, il Manchester United nell’eventuale semifinale. Un cammino da Champions, più che da Europa League.

Ma, come dice Tiago Pinto, meglio pensare a un’avversaria per volta: prima c’è da battere l’Ajax, una squadra piena di talento e moderna, in grado di farti male con diverse armi. E il cui palmares parla chiaro: 3 Coppe dei Campioni, 1 Champions, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea, 2 Intercontinentali; sul loro territorio, 34 campionati, 29 Coppe d’Olanda e 19 Supercoppe dei Peasi Bassi.

Per la Roma è dunque arrivato il momento di far vedere quanto è forte e di mostrare all’Europa quanto vale. La squadra di Fonseca ha già dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque, ma ha anche fatto vedere (soprattutto in campionato) tanti limiti mentali quando affronta una squadra di livello superiore. Per i giallorossi è arrivato il momento della verità.

