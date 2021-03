AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 19 marzo 2021:

Ore 12:00 – Il PSG pensa a un grande colpo in attacco per il prossimo anno e potrebbe decidere di lasciar partire Icardi. Sull’ex Inter c’è la Juventus che un tentativo lo farà anche la prossima estate, ma ‘Maurito’ rimane un nome nei pensieri anche della Roma che vuole regalarsi un grande numero 9 in estate. (Calciomercato.com)

Ore 10:30 – Anche il Napoli in corsa per Allegri: in caso di qualificazione alla Champions, infatti, il piano A del patron De Laurentiis sarebbe quello di portare l’allenatore toscano, nel mirino anche della Roma. Le alternative sono Paulo Fonseca e Rafa Benitez, stranieri che per ragioni diverse stuzzicano il presidente azzurro e gli trasmettono certezze. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Nicolò Zaniolo dice addio all‘Europeo: impossibile recuperare in tempo, il giocatore ha capito che avrà altre occasioni con la maglia azzurra, come il Mondiale del 2022. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Oggi alle 13 i sorteggi dei quarti di Europa League: la Roma spera di evitare Manchester United, Arsenal e Ajax. Le più abbordabili sarebbero invece Slavia Praga, Dinamo Zagabria e Granada.

