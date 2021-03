SORTEGGI EUROPA LEAGUE: sarà Roma-Ajax nei quarti di finale. Manchester United o Granada nell’eventuale semifinale

AS ROMA NEWS – Tutto pronto a Nyon. Dopo aver conosciuto gli accoppiamenti della Champions, ora è il turno dei sorteggi dell’Europa League con la Roma tra le grandi protagoniste.

I giallorossi sperano in un’urna favorevole: da evitare Manchester United, Arsenal e Ajax, sulla carta le tre squadre più attrezzate per la vittoria finale, mentre Slavia Praga, Granada e Dinamo Zagabria rappresenterebbero gli ostacoli meno insormontabili. Il Villarreal, settimo in Liga, è un cliente scomodo per tutti.

Vi lasciamo alla diretta del sorteggio, con tutti gli aggiornamenti live della nostra redazione.

EUROPA LEAGUE, IL SORTEGGIO IN DIRETTA

Ore 13:20 – La Roma dunque affronterà la partita di andata all’Amsterdam Arena e il ritorno all’Olimpico. Nel caso di passaggio del turno in semifinale, i giallorossi giocherebbero la partita di andata in casa.

Ore 13:15 – Sorteggiati anche i possibili incroci in semifinale: chi passerà tra Roma e Ajax affronterà la vincente di Granada-Manchester United. Sorteggio sfortunato per i giallorossi.

Ore 13:10 – Sta per cominciare il sorteggio. Qui sotto la composizione in diretta del tabellone dei quarti di finale.

Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia Praga

Ajax-Roma

Dinamo Zagabria-Villarreal

Ore 13:00 – Inizia la cerimonia preparatoria al sorteggio. Verranno presentate le otto squadre arrivate ai quarti, e poi si procederà all’estrazione. I quarti si giocheranno l’8 e il 15 aprile.

Ore 12:50 – L’inizio dell’evento è previsto per le ore 13. Queste le squadre in gara: Manchester United, Roma, Arsenal, Granada, Dinamo Zagabria, Ajax, Villarreal, Slavia Praga.

Seguiranno aggiornamenti…