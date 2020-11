ROMA-PARMA, i convocati di Fonseca: out Smalling, c’è Pellegrini. In elenco quattro Primavera

NOTIZIE ROMA CALCIO – Mister Fonseca ha diramato l’elenco dei convocati per Roma-Parma, gara che si giocherà domani pomeriggio ore 15. In lista Lorenzo Pellegrini, out invece Smalling.

Chiamati ben quattro calciatori Primavera: il difensore Feratovic, il centrocampista Milanese e gli attaccanti Podgoreanu e Providence. Questo l’elenco completo:

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Farelli.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Milanese.

Attaccanti: Borja Mayoral, Pedro, Mkhitaryan, Podgoreanu, Providence.