Roma, parte l’assalto ad Assignon: offerta ufficiale al Rennes

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma vuole Lorenz Assignon e ora passa dalle parole ai fatti. Perso Pubill, passato all’Atalanta, Florent Ghisolfi punta a chiudere presto per il terzino destro francese del Rennes. Che è sempre stato l’obiettivo numero uno del ds.

Nelle ultime ore il club giallorosso ha informato verbalmente i transalpini dell’intenzione di voler avanzare una proposta ufficiale per il 24enne e nella giornata di oggi la presenterà per iscritto: sarà un prestito con diritto di riscatto. Stavolta dunque la Roma preferisce puntare su un trasferimento a titolo temporaneo.

Ma questa proposta potrebbe non bastare a Massara, direttore sportivo con cui Ghisolfi ha già trattato recentemente per prendere Enzo Le Fee: l’ex ds giallorosso infatti vuole cedere Assignon solo a titolo definitivo. La trattativa dunque è ufficialmente cominciata, con la Roma che dovrà cambiare la formula dell’affare se vorrà strappare il sì del Rennes.

Lorenz Assignon, 24 anni, era stato cercato anche dall’Aston Villa, ma gli inglesi non hanno mai trasformato il proprio interessamento in un’offerta concreta per il terzino destro francese che lo scorso anno si era messo in mostra in Premier League con la maglia del Burnley. Si tratta di un esterno destro che fa della velocità e del dribbling il suo pezzo forte. Bravo ad attaccare più che a difendere, predilige giocare sulla fascia destra in una difesa a quattro, ma può essere impiegato anche come laterale a tutta fascia sia in un centrocampo a quattro che a cinque.

