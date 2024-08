Il Fondo Pif all’assalto di Dybala: offerta monstre da 20 milioni l’anno. Voci contrastanti sulla volontà dell’argentino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’Arabia Saudita non molla Paulo Dybala. È così tanta la voglia di strappare alla Roma il campione argentino che, scrive oggi il Corriere della Sera, nelle ultime ore è sceso in campo direttamente Mohammad Al Sa’Ud, presidente del Fondo Pif, fondo sovrano che gestisce direttamente quattro squadre – Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Hilal – ma che negli ultimi mesi sta comprando calciatori anche per Al-Shabab, Al-Ettifaq e Al-Qadisiya, e che vanta un patrimonio di oltre 900 miliardi di dollari e praticamente con una possibilità di rilancio illimitato.

L’offerta recapitata all’argentino è di quelle da far girare la testa: 20 milioni di euro all’anno. Ma cosa farà Dybala davanti a una proposta del genere? Le versioni che vengono date dai giornali non sono tutte uguali. Secondo il Corriere della Sera, l’argentino avrebbe già cominciato a trattare: la prima offerta araba era di 15 milioni l’anno, con la Joya che ne chiedeva 25 per lasciare la Roma. Da qui il rilancio fino a 20 milioni. La volontà dell’argentino, però, si scontrerebbe con quella di Oriana Sabatini, da pochi giorni diventata sua moglie, che non avrebbe nessuna intenzione di lasciare la Capitale per trasferirsi in Arabia. Un “conflitto” che starebbe creando delle tensioni.

Molto diversa la versione del Corriere dello Sport: secondo il quotidiano romano, Dybala non ha nessuna intenzione di lasciare la Capitale. Il giocatore ha ricevuto diverse offerte nel corso dell’estate ma non le ha mai accettate. Questo perché vuole giocare nella Roma, con Soulé, per De Rossi. Vuole vincere in giallorosso, restare nel grande palcoscenico europeo anche per riconquistarsi un posto in nazionale.

Leggermente diversa la versione de La Repubblica: la volontà di Dybala è quella di rimanere in giallorosso fino alla fine del contratto, ma la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui la Roma aprisse una trattativa con l’Al-Qadsiah. Ma da Trigoria negano di offerte pervenute dall’Arabia, sorpresi dal fatto che i club sauditi non abbiano sfruttato semplicemente la clausola rescissoria fissata a 12 milioni valida fino allo scorso 31 luglio.

La Roma non pensa alla cessione di Dybala, che verrebbe mal digerita dal popolo romanista. Ma nel caso di partenza della Joya, il club risparmierebbe oltre 12 milioni lordi dell’ingaggio dell’argentino e in più incasserebbe i 12 milioni del cartellino. Soldi che servirebbero a chiudere l’acquisto di un altro attaccante, ma stavolta a sinistra: l’idea di un attacco formato da Soulé-Dovbyk-Chiesa stuzzica i dirigenti romanisti, consapevoli però che perdere la propria stella a pochi giorni dall’inizio del campionato sarebbe un enorme rischio.

Fonte: Corriere della Sera / Corriere dello Sport / La Repubblica

