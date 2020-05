NOTIZIE AS ROMA – “Partenza sprint, si lavora con il modello Shakhtar”, titola oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli). Da una parte Fonseca e la sua squadra che si allena. Dall’altra gli ispettori federali. Niente di anomalo: hanno fatto visita a tutti i ritiri della Serie A per verificare il rispetto dei protocolli sanitari.

Durante l’ispezione, Fonseca era in campo con i giocatori e farà lo stesso oggi: stamattina si chiude la seconda fase della preparazione, legata al risveglio muscolare, e da lunedì aumenteranno gradualmente i carichi di lavoro, intensificando partitelle ed esercitazioni tattiche.

Fonseca ha scelto di ricalcare quello che faceva in Ucraina, quando era costretto allo stop con lo Shakhtar durante il rigido inverno: il lavoro veniva diviso in tre fasi. La prima di risveglio, la seconda di fondo, l’ultima di velocità. Oggi la situazione è più o meno questa anche se da giugno la Roma non avrà praticamente più possibilità di allenarsi: le sedute a Trigoria saranno di scarico o rifinitura.

Fonte: Gazzetta dello Sport