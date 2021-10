Roma, Pellegrini recupera e Abraham ci prova. L’allenamento odierno in vista della Juve (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini torna in gruppo. Il capitano giallorosso oggi ha svolto regolarmente la seduta di allenamento e contro la Juventus ci sarà.

Ci prova anche Tammy Abraham: ha ancora tre giorni di tempo per superare il dolore alla caviglia per la botta rimediata con l’Inghilterra, e l’attaccante vuole esserci a tutti i costi. Lo staff medico è al lavoro per rimetterlo a posto per domenica sera.

Se non ce la farà, toccherà a Eldor Shomurodov prendere il suo posto al centro dell’attacco: Borja Mayoral infatti continua ad essere la terza scelta per Mou come vice Abraham.

Intanto la Roma, che oggi ha raggiunto l’invidiabile cifra di 18.600 abbonamenti venduti, si prepara al meglio alla sfida dello Stadium: il club giallorosso ha appena mostrato un video con la seduta odierna dell’allenamento. Qui sotto le immagini.