AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 14 ottobre 2021:

Ore 15:20 – ABRAHAM AL LAVORO PER RECUPERARE – Sedute di laser e tecar terapia più antinfiammatori: lo staff medico della Roma ha iniziato il suo programma per recuperare Abraham in vista della gara contro la Juventus. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 14:00 – MOU IN CONFERENZA SABATO ALLE 15:30 – La Roma ha appena reso noto alla stampa che la conferenza di Josè Mourinho alla vigilia della partita contro la Juventus si terrà sabato prossimo alle ore 15:30.

Ore 12:00 – JOHNSON: “ABRAHAM AL CHELSEA? NON LO ESCLUDEREI” – “Abraham sta segnando molti gol, si diverte, potrebbe avere molte offerte. Un ritorno a Londra non è da escludere, visto che il Chelsea non si è mai fatto problemi nel riprendere un giocatore che aveva già militato nella rosa, anche spendendo molti soldi“. Lo ha dichiarato Glen Johnson, ex difensore dei Blues.

Ore 11:30 – ABBONAMENTI, VIA ALLA VENDITA LIBERA – Fase di prelazione terminata alle 11 di oggi, ora si parte con la vendita libera. La Curva Sud non è ancora sold out e quindi sarà ancora disponibile. Al momento gli abbonati sono 16.620.

Ore 10:40 – SPORT: “ZAKARIA DICE NO ALLA ROMA, C’E’ IL BARCELLONA” – Denis Zakaria avrebbe detto no alla proposta della Roma, preferendo aspettare il Barcellona. Lo scrive il quotidiano iberico “Sport”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – IBANEZ, MANCINI CI PENSA DAVVERO – Il ct dell’Italia Roberto Mancini starebbe pensando davvero di convocare Roger Ibanez, difensore della Roma che ha il passaporto italiano oltre a quello brasiliano e uruguaiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ore 9:00 – PIU’ SHOMURODOV DI ABRAHAM PER LA JUVE – Pericolo scampato per Abraham, che ha riportato solo una forte contusione alla caviglia. Ma il giocatore avverte ancora forte dolore, e contro i bianconeri resta in forte dubbio. Al momento sembra più probabile l’impiego di Shomurodov dal primo minuto.

Ore 8:20 – QUI JUVE: DYBALA VERSO LA PANCHINA – Morata fuori per Juventus-Roma, Dybala verso il recupero ma dovrebbe partire dalla panchina. Contro i giallorossi dovrebbero giocare Chiesa e Kean in attacco. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

(In aggiornamento…)