Calciomercato Roma, dalla Spagna: Zakaria rifiuta i giallorossi e aspetta il Barcellona

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dalla Spagna gelano le speranze della Roma: Denis Zakaria avrebbe detto no alla proposta avanzata da Tiago Pinto per il calciatore svizzero.

Dietro al rifiuto del mediano del Borussia Monchengladbach ci sarebbe il corteggiamento del Barcellona, che nei giorni scorsi si è fatto avanti con il 24enne in scadenza di contratto con il suo club di appartenenza.

Lo rivela il quotidiano spagnolo “Sport” oggi in edicola. Zakaria dunque preferirebbe aspettare la scadenza del contratto per poi firmare per i blaugrana.

Se l’indiscrezione di mercato fosse confermata, sarebbe una doccia fredda per la Roma e per Mourinho, che aveva individuato in Zakaria il rinforzo ideale per il centrocampo.