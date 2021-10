“ON AIR!” – PRUZZO: “Occhio Mou, ti stanno preparando un biscotto”, ROSSI: “Orsato? Ci manca solo un arbitro che segni un gol per la Juve”, PIACENTINI: “Su Abraham circolavano voci paurose, è andata benissimo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Orsato per Juventus-Roma? Se parliamo dell’arbitro, è perchè nella nostra storia ne abbiamo viste parecchie di cose strane a Torino… Troppo spesso l’arbitro a Torino è stato condizionante, e non ci ha permesso di vincere delle partite…”

David Rossi (Roma Radio): “Ci manca solo che l’arbitro segni un gol per la Juve, manca solo quello dopo aver visto un guardalinee colpire la palla di testa su una rimessa laterale senza che nessuno intervenisse. Senza dimenticare mai quel gol di Turone, che non poteva mai essere in fuorigioco, in nessuno sport, lì la Roma avrebbe vinto uno scudetto. Non è un pianto preventivo, perchè tante volte abbiamo perso contro la Juventus perchè eravamo meno forti, ma ci sono state tante altre volte in cui non meritavamo di farlo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Vedere un giornale romano che si lamenta perchè i giocatori della Juve rientreranno tardi dalle nazionali è clamoroso…ma è il Corriere dello Sport o Tuttosport? Non ci si crede…Per vedere le notizie sulla Roma bisogna arrivare a pagina 12 e 13… Ma Abraham gioca? Il giocatore ha detto che pensa di farcela. Prima, quando c’erano tre cambi, poteva essere rischioso metterlo dentro, perchè rischiavi di bruciarti subito una sostituzione, ma con cinque cambi potresti anche provarci…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri c’è stato un giallo sulle condizioni di Abraham, i giornalisti inglesi parlavano addirittura di una rottura dei legamenti della caviglia, sarebbe stato un altro Spinazzola…Sarebbe stata una storia molto romanista. E invece sembra di no. Io non so se sarà titolare a Torino, ma in assoluto è andata molto bene alla Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il fatto che Abraham pensa di farcela con la Juve, ci fa ben sperare che possa recuperare per la Juve. Io fino a quando il responso sulla prognosi non è definitivo, non mi fido. Sta passando questa idea di uno Juventus-Roma di una Juve in condizioni sgangherate, e di una Roma che ha la grande occasione di vincere allo Stadium. Ma non è così. E’ vero, non è la Juve migliore di questi anni, ma se vai a vedere gli indisponibili sono Morata e Rabiot, gli altri saranno tutti convocati. Già avere il cambio di Dybala può essere un’arma molto pericolosa. Quindi io starei un attimo cauto…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La presenza di Abraham è importante per la Roma, peserà tantissimo. Sinceramente se è una botta alla caviglia ci vorranno quattro giorni per recuperare, servirebbe un’infiltrazione per giocare, ma poi rischi che faccia peggio per la prossima partita. Secondo me l’assenza di Abraham pesa, mentre quella di Morata molto di meno per la Juve. Il loro centrocampo non è migliore della Roma, è il loro problema ormai da qualche anno. La mia preoccupazione è Vina e Calafiori. Nicolato con l’Under 21 non ha fatto giocare Calafiori preferendogli uno più scarso, e quindi o è matto oppure qualcuno della Roma gli ha chiesto di lasciarlo a riposo. Se Vina non è in condizione e lo fai giocare, rischiamo un Anderson 2 la vendetta…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma domenica ha una grande occasione. Ha perso il suo primo confronto con una grande, cioè il derby. Tranne Smalling, la formazione giallorossa dovrebbe essere quella titolare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ma cosa ha di così disastrato la Juve? Dybala non giocava nemmeno prima. Ma guardate che i sudamericani della Juve domenica giocano tutti…La Juve non può lasciare fuori De Ligt, secondo me dovrebbe giocare a tre in difesa… La Roma in campo con la formazione titolare? Secondo me il nodo Abraham non è mica sciolto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Guardate che i sudamericani della Juve domenica giocheranno tutti…sta cosa comincia a sapere di trappola, e dico a Mourinho di stare attento perchè gli stanno preparando un biscotto…La Roma deve fare la partita, una Juve così è difficile trovarla di nuovo. Per la prima volta sarà un Juve-Roma alla pari…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “E’ un’occasione da sfruttare per la Roma, perché la Juve ha problemi di formazione. Tra infortuni e sudamericano che rientrano all’ultimo, Allegri ha a disposizione una Juve B. Peccato, perché con il Chelsea si è vista una squadra in crescita…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Se la formazione della Juve è questa che si legge sui giornali, con Ramsey e Bernardeschi, allora capisco Ambra…”

Redazione Giallorossi.net