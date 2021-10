Abraham tenta il recupero: ecco come lo staff medico prova a rimetterlo a posto per Juve-Roma

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham al lavoro con lo staff medico della Roma per provare a recuperare in tempo per la partitissima di domenica sera contro la Juventus.

Come? Lo spiega il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, inviato da Trigoria: l’attaccante oggi ha effettuato una seduta di laser e tecarterapia, più una dose di anti-infiammatori.

L’obiettivo dei medici è quello di riuscire a sgonfiare la caviglia in tempo per la rifinitura di sabato, e se così sarà allora Abraham sarà convocato per Juventus-Roma.

Se invece l’articolazione dovesse ancora essere dolente e il giocatore non riuscisse a riacquistare la completa mobilità, allora Mourinho sarà costretto a rinunciare all’attaccante inglese. Ma i tentativi in extremis per recuperare Abraham sono cominciati questa mattina.

Redazione Giallorossi.net