Abraham, la paura e poi il sollievo. Solo una botta, ma con la Juve pronto Shomurodov

AS ROMA NEWS – Sembra essersi risolto nella serata di ieri il rebus sulle condizioni di Tammy Abraham, con (quasi) tutti i giornali in edicola che convergono su un unico punto in comune: la Roma può tirare un sospiro di sollievo.

“Sto bene. Se penso di farcela per la Juventus? Penso di sì”, le parole che il centravanti ha rilasciato ai cronisti presenti a Fiumicino. Subito dopo sono cominciati a trapelare gli esiti dei controlli effettuati: “forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra“. Solo una botta, dunque.

Ieri si temeva di peggio. Una distorsione, in primis. Ma la vera paura dentro Trigoria è che ci fosse anche un interessamento dei legamenti, un infortunio che lo aveva già costretto a un lungo stop ai tempi del Chelsea. Ma gli esami hanno scongiurato questo rischio.

Un’ottima notizia per il ragazzo e per Mourinho, che temeva di dover rinunciare al suo centravanti di punta proprio alla vista di un tour de force decisivo per il campionato della Roma. Abraham verrà monitorato nelle prossime ore: resta in forte dubbio per la Juventus.

Ma la buona notizia è che Tammy sarà di sicuro recuperato per Roma-Napoli. Intanto si scalda Shomurodov, l’attaccante che aveva ben impressionato nel precampionato estivo, ma che con l’avvento di Abraham è stato un po’ messo in disparte. Allo Stadium potrebbe arrivare il suo momento. Sempre che l’inglese non bruci i tempi di recupero.

