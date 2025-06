Roma, piano per Ndicka

La Roma continua a muoversi con il bilancino sul filo delle plusvalenze, a meno di una settimana dalla chiusura del bilancio fissata per il 30 giugno. In cima alla lista dei sacrificabili, al momento, non ci sono i big. Il diktat imposto da Frederic Massara fin dal suo insediamento è chiaro: provare a sistemare i conti senza cedere i pezzi pregiati, in particolare Evan Ndicka. Ma in caso di necessità, il centrale ivoriano rappresenta comunque il piano B.

Arrivato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte nell’estate del 2023, Ndicka è una delle risorse a più alta redditività potenziale per le casse giallorosse. La sua eventuale cessione garantirebbe un’immediata plusvalenza a bilancio. Non è un caso che, secondo La Repubblica, la Roma abbia autorizzato alcuni agenti internazionali a tastare il terreno per offerte tra i 35 e i 40 milioni. Ma la posizione del club, almeno ufficialmente, non cambia: la priorità è vendere i profili secondari come Shomurodov, Paredes o Saud.

Massara sta tentando in extremis di raggiungere il target imposto dal settlement agreement UEFA senza dover intaccare la spina dorsale della squadra. Ndicka, con Svilar e Koné, rientra in quel gruppo di giocatori considerati strategici dal nuovo corso tecnico targato Gasperini. Un’offerta concreta potrebbe ovviamente ribaltare le carte sul tavolo, ma a oggi la linea è resistere.

Anche perché l’addio sfumato di Angelino all’Al-Hilal – con il club saudita che ha virato su Theo Hernandez – ha tolto un’importante plusvalenza già pianificata (23 milioni totali di incasso). Un ostacolo non da poco per chi, come Massara, deve far quadrare i conti entro pochi giorni.

Nel frattempo, Ndicka è atteso a Trigoria per l’inizio del ritiro, previsto per metà luglio. Resta da capire se ci sarà ancora lui al centro della difesa di Gasperini. O se la tentazione da 40 milioni costringerà la Roma a infrangere il suo stesso piano.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo