Wesley: “So dell’interesse di Roma e Juventus, ci penserò dopo il Mondiale per club”

Il terzino brasiliano Wesley, esterno del Flamengo accostato sia alla Roma che alla Juventus, ha parlato della possibilità di arrivare in Italia ai microfoni dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa del calcio italiano?

“Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta in carriera. Ora sto bene in Brasile e sono focalizzato sul Mondiale per club: vogliamo fare bene e andare avanti il più possibile”.

Gli italiani del Flamengo le hanno dato qualche consiglio?

“Sì, Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato molto dell’Italia e mi hanno detto che trasferirmi lì sarebbe una tappa molto importante per la mia crescita”.

Danilo e Alex Sandro le hanno parlato della Juventus?

“No, non abbiamo parlato di Juventus”.

Gerson, invece, le ha consigliato la Roma?

“No, so dell’interesse di Roma e Juve ma non è ancora il momento di pensare al futuro”.

