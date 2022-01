Roma, Pinto prepara l’ultima sorpresa in regia

AS ROMA NEWS – Non c’è un solo nome nella lista di Tiago Pinto per il centrocampista che ha intenzione di regalare a Mourinho prima del gong di lunedì sera che segnerà la fine del mercato invernale di questo 2022.

Il gm è al lavoro su più fronti, e aspetta solo di piazzare Diawara per convergere con forza sul prescelto. Il gm spera che il gioco a incastri si concluda per il meglio prima delle 20 del 31 gennaio, ma tutto è legato a doppio filo alla scelta del guineano.

Il Valencia è al momento la soluzione che ha più possibilità di concretizzarsi: l’agente del giocatore non ha parlato a caso del sogno di Amadou di trasferirsi agli spagnoli. Il Valencia, nonostante l’acquisto di Moriba, centrocampista diverso per caratteristiche da Diawara, sembra ancora avere interesse per il giallorosso. Manca però ancora una proposta ufficiale alla Roma.

Le piste italiane, Venezia, Cagliari e Torino (se sfuma Ricci), non sembrano convincere il giocatore. Restano sullo sfondo le tre squadre francesi, che Diawara potrebbe prendere in considerazione solo qualora dovesse saltare l’ipotesi Valencia.

Pinto spera di sistemare tutto tra oggi e domani per poi concentrarsi sull’ultimo affare in entrata di gennaio. Il nome che sta prendendo quota è quello di Danilo Pereira: per costi e per facilità di acquisto sembra essere il profilo ideale per una soluzione last minute. La Roma infatti lo prenderebbe solo in prestito, inserendo al massimo un diritto di riacquisto.

Attenzione poi a Tanguy Ndombele, altro nome che non è uscito definitivamente dai radar del gm: la Roma è alla finestra, sapendo di poter contare della sponda di Paratici nella copertura di parte dell’ingaggio del francese. Se il PSG infatti non si libera dei centrocampisti in esubero in rosa non può chiudere l’acquisto di Ndombele, e a quel punto i giallorossi sarebbero favoriti.

Sembra perdere consistenza invece l’ipotesi Xhaka: il giocatore verrebbe di corsa da Mourinho, pentito di aver rinnovato il suo contratto con l’Arsenal. A frenare l’operazione sono i costi. Complicata ma non ancora del tutto sfumata la pista Kamara: il Marsiglia chiede parecchi soldi per lasciarlo partire a gennaio, ma la Roma potrebbe arrivare a dama senza tirare fuori un euro avendo da scontare i riscatti di Under e Pau Lopez. Lì però è dura convincere il giocatore, che sembra preferire la Premier.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Corriere della Sera

